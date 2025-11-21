Мэрия пристыдила калининградцев, которые вынуждают лавочки покидать скверы и парки (фото)

Лавочки с некоторых скверов отправили на починку и покраску. Об этом сообщает администрация Калининграда.
Скамейкам потребовался ремонт, так как многие из них покрылись потёртостями и надписями, а у нескольких отваливаются деревянные рейки.
«В этом году много где ставили новую городскую мебель, но очевидно, что не всем нашим юным современникам родители посчитали нужным объяснить, что взбираться на скамейки с ногами и расписывать их маркером — не является признаком хорошего тона», — заявили власти.
Летом 2024 года на Нижнем озере хулиганы разломали урну и сбросили мусор в водоём.