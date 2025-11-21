В Керчи простились со 106-летним ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Кольченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Олег Каторгин.
Кольченко родился 22 августа 1919 года в Луганской области. В 1939 году его призвали в армию. Уроженец Донбасса защищал Родину с первых дней Великой Отечественной войны. В частности, боец участвовал в снятии 900-дневной блокады Ленинграда, а затем — в освобождении СССР и Европы. Ветеран получил целый ряд наград.
После войны Кольченко почти 40 лет проработал в сфере рыбного хозяйства СССР. Сначала он был мастером по обработке рыбы на предприятии «Керчьрыбпром», а затем- инспектором Азово-Черноморского бассейнового управления. В составе рыбодобывающих и научно-исследовательских экспедиций Кольченко прошел три океана и 10 морей. С 1987 по 1997 годы ветеран работал на Керченском металлургическом заводе.
«Мы провожаем Михаила Федотовича с глубокой благодарностью и уважением. Его пример мужества, преданности и любви к Родине останется для нас ориентиром. Светлая память ветерану, патриоту и настоящему герою», — написал Каторгин.