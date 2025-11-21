В Керчи простились со 106-летним ветераном Великой Отечественной войны

После войны Кольченко почти 40 лет проработал в сфере рыбного хозяйства СССР. Сначала он был мастером по обработке рыбы на предприятии «Керчьрыбпром», а затем- инспектором Азово-Черноморского бассейнового управления. В составе рыбодобывающих и научно-исследовательских экспедиций Кольченко прошел три океана и 10 морей. С 1987 по 1997 годы ветеран работал на Керченском металлургическом заводе.