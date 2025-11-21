Автобусы в Москве в Новый год 2026: главное о работе общественного транспорта в зимние праздники

Скорее всего, проезд на автобусе будет бесплатным и в Новый год 2026. Дело в том, что уже несколько лет подряд в Москве не взимают плату за проезд на общественном транспорте в новогоднюю ночь. Есть все основания полагать, что традиция сохранится и в этот раз. Более того, помимо автобусов бесплатного проезда стоит ожидать и на метро.