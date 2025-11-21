Автобусы в Москве в Новый год 2026: главное о работе общественного транспорта в зимние праздники

В материале разбираемся, как будут ходить автобусы Москвы в Новый год, и можно ли будет прокатиться на общественном транспорте бесплатно.
Будут ли ездить автобусы в новогоднюю ночь и по какому расписанию
Да, в новогоднюю ночь автобусы ездить будут. Пока нет информации о графике их работы на 2026 год. Для понимания, в прошлый раз точный список маршрутов появился в канале дептранса Москвы только 25 декабря — за неделю до самого праздника.
Вспоминая прошлый Новый год, можно сделать предварительный прогноз о ситуации с автобусами на сезон грядущий. В 2024—2025 году наземный транспорт, в том числе и автобусы, работали круглосуточно на 140 самых популярных маршрутах. Также в привычном режиме работали уже существующие на тот момент 18 маршрутов ночных. Подробнее о каждом из них сообщалось в специальных карточках:
Повторимся: точный график работы автобусов Москвы на Новый год 2026 остается неизвестным. Подробности стоит ожидать к концу декабря.
Будет ли проезд на автобусе бесплатным в Новый год 2026
Скорее всего, проезд на автобусе будет бесплатным и в Новый год 2026. Дело в том, что уже несколько лет подряд в Москве не взимают плату за проезд на общественном транспорте в новогоднюю ночь. Есть все основания полагать, что традиция сохранится и в этот раз. Более того, помимо автобусов бесплатного проезда стоит ожидать и на метро.
Важно: бесплатный проезд действует с 20:00 до 06:00 и только в новогоднюю ночь, а попадают под так называемую праздничную льготу самые популярные маршруты транспорта.
Ответы на вопросы
Ниже — разбор самых частых вопросов по теме.
На каких автобусах проще всего доехать до главных новогодних площадок Москвы?
Добраться до центра столицы в новогоднюю ночь помогут следующие маршруты: м1, м2, м3, м6, м7, м9, м34, е80, е85, т42, 138, 345, 379, 447, 913, 384, с543, н1, н2, н3, н4, н5, н6, н7, н8, н9, н10, н11, н12, н13, н14, н15, н16. Чуть подробнее — на картинке от дептранса за 2024 год.
А как будут работать автобусы в Рождество?
В рождественскую ночь проезд бесплатным в Москве не делают. Но в ночь с 6 на 7 января режим работы городского транспорта продлевают до 02:00 (метро и МЦК) и до 03:30 (автобусы и наземный городской транспорт). В обычном режиме продолжают курсировать 18 ночных маршрутов.