Названы сроки окончания реставрации Смольного монастыря в Петербурге

Все работы должны завершить в течение трех ближайших лет.

Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге проходит реставрация Смольного монастыря, которая началась в 2015 году. Стало известно, когда завершатся работы.

В пресс-службе Смольного рассказали, что реставрационный комплекс планируют полностью закончить в 2028 году. То есть на обновление храма в общей сложности потратят 13 лет.

Специалисты уже закончили работы в верхней церкви Святого Захария и Елизаветы и в нижней церкви Александра-Невского. К слову, с 2021 года реставраторы восстанавливают церковь Святой Великомученицы Екатерины. Ранее в этом месте находился партийный книгоархив.

Реставраторы отметили, что нашли уникальные вещи: оригинальную отделку, золочение намазной лепки и живописные изображения на парусах и нишах.