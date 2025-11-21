Названы сроки окончания реставрации Смольного монастыря в Петербурге

Специалисты уже закончили работы в верхней церкви Святого Захария и Елизаветы и в нижней церкви Александра-Невского. К слову, с 2021 года реставраторы восстанавливают церковь Святой Великомученицы Екатерины. Ранее в этом месте находился партийный книгоархив.