Поколение Бета: в чем уникальность детей миллениалов и зумеров

«Бетам», вероятно, придется совершенствовать цифровую этику, так как большая часть их жизни будет проходить в режиме онлайн. Одним из важнейших станет вопрос цифровой безопасности, так как уже сейчас пользователи Сети регулярно сталкиваются с дипфейками, интернет-мошенничеством и сливами персональных данных. Некоторые предполагают, что столкнувшиеся с негативом в интернете родители из числа зумеров постараются отгородить «бет» от раннего попадания в Сеть.