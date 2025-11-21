Поколение Бета: в чем уникальность детей миллениалов и зумеров

В материале разбираем, кто входит в поколение Бета, чем родившееся недавно дети будут отличаться от старших товарищей и какое их может ждать будущее.
С какого по какой год длится новое поколения Бета
К поколению Бета относятся дети, которые родились в период с 2025 по 2039 год. Такие временные рамки очертил австралийский демограф и социальный исследователь Марк Маккриндл, и придумавший данные термины. По его же подсчетам, к 2035 году поколение Бета составит 16% населения планеты.
Для справки: с 2010 по 2025 год рождались представители поколения Альфа, с 2001 по 2010 — так называемые зумеры (поколение Z), а с 1984 по 2000 год — миллениалы.
Характеристика детей поколения Бета
Давать полную характеристику детям поколения Бета еще рано — многим из них на данный момент нет и года. Тем не менее исследователи уже делают прогнозы.
Упомянутый выше Маккриндл считает, что представителям поколения Бета предстоит столкнуться с климатическими и демографическими кризисами, а также с повсеместной урбанизацией. Младшая их часть наверняка встретит XXI век.
Социолог также предположил, что «беты» застанут беспилотные перевозки, а виртуальные миры станут частью их повседневной жизни. Кроме того, огромную роль в жизни родившихся после 2025 года детей будут играть искусственный интеллект и нейросети.
«Бетам», вероятно, придется совершенствовать цифровую этику, так как большая часть их жизни будет проходить в режиме онлайн. Одним из важнейших станет вопрос цифровой безопасности, так как уже сейчас пользователи Сети регулярно сталкиваются с дипфейками, интернет-мошенничеством и сливами персональных данных. Некоторые предполагают, что столкнувшиеся с негативом в интернете родители из числа зумеров постараются отгородить «бет» от раннего попадания в Сеть.
К слову о воспитании: растить «бет» будут адепты равенства и индивидуализма миллениалы и зумеры, поэтому, считает Маккриндл, рожденные после 2025 года дети будут «глобально мыслящим» и ориентированным на сообщество и сотрудничество больше, чем когда-либо прежде".