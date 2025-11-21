Ричмонд
В Калининграде в партии томатов из Турции выявили опасного вредителя

Ввоз томатов на территорию России запретили.

Источник: Reuters

В партии томатов из Турции весом 5,1 т обнаружили южноамериканскую томатную моль. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Калининградской области.

Южноамериканская томатная моль — это опасный вредитель томатов и других пасленовых культур. Гусеницы «минируют» листья и повреждают плоды, что приводит к значительным потерям урожая. Гибель урожая может достигать 100%.

Сотрудники ведомства выявили вредителя при контроле партии 17 ноября. Наличие гусеницы вредителя в жизнеспособном состоянии подтверждено заключением Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Ввоз томатов на территорию России запретили. Собственник принял решение о направлении зараженной продукции на обеззараживание.