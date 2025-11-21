«У города есть шанс»: профессор рассказал, что спасёт Калининград от пробок и хаоса

Замкнутая окружная дорога и новые точки притяжения на периферии — именно эти шаги помогут Калининграду справиться с пробками. Такое мнение «Клопс» высказал доктор технических наук, профессор Иркутского государственного университета Александр Михайлов.
Транспортный специалист когда-то жил в нашем регионе. На прошлой неделе Михайлов побывал на транспортном форуме, где и поделился своими впечатлениями.
Кольцо вокруг центра как способ разгрузки.
По мнению эксперта, решение транспортных проблем невозможно без формирования полноценного обхода центра — кольцевого маршрута, как в европейских городах.
«Вам достались два магистральных направления — Ленинский и Московский проспекты, которые образовали пересечение-крест. Это было заложено ещё в советской “парадной” логике (для проведения шествий — ред.), но сейчас стало узким горлышком. Как бы мы ни улучшали Ленинский проспект, узел на Багратиона остаётся сложным», — считает эксперт.
Он проводит параллели с французским Дижоном, где удалось полностью убрать транзитное движение из центра за счёт кольцевой дороги. Это позволило развивать туризм.
«У Калининграда есть такой шанс. Кольцо вокруг города может стать уникальным для России, потому что далеко не в каждом городе есть такая возможность», — добавил он.
Город — не только центр.
По словам Михайлова, Калининград — муниципалитет с выраженным монофокусом: всё стекается в центр, особенно в район Черняховского и Баранова.
«Если периферия города — например, Балтрайон — получит интересные общественные пространства, это снимет часть нагрузки. Возрождение исторических районов вроде Понарта, развитие набережной морского порта, улицы Вагоностроительной — всё это поможет сформировать новые точки притяжения», — говорит профессор.
Он приводит в пример Петербург, где бывшие промышленные зоны — канатная фабрика, Новая Голландия, кабельный завод — стали яркими городскими пространствами. Это напрямую влияет и на транспортную ситуацию. Эксперт признался, что и сам, приезжая в Калининград, старается проводить время не в центре, а на периферии.
«Калининград уже стал важным туристическим направлением. Если развивать локальные центры активности, это поможет и жителям, и туристам. Тем более, город богат архитектурой и городскими ландшафтами», — считает Михайлов.
Каким должен быть мост через Преголю.
Один из главных вопросов — будущее эстакадного моста. Александр Михайлов уверен, что новое сооружение должно иметь не только транспортную функцию, но и влиять на развитие территории.
«Пространство под нынешним мостом — это зона отчуждения. Если появится низкий мост, пусть даже он отойдёт от традиций, территория у острова Канта оживёт. Появится больше жизни, активности, может, даже набережная заиграет», — говорит эксперт.
Мост может стать новой достопримечательностью: «Если будет активна туристическая навигация — можно сделать мост разводным. Такие мосты сами по себе инженерные и архитектурные символы. Их смотрят. В Петербурге, Ньюкасле это туристические объекты».
Не только фасады.
По словам Михайлова, в Калининграде уже сделано многое — например, фасады на Ленинском проспекте. Но внутри кварталов, между улицами нужно продолжать благоустройство.
«Формирование новых маршрутов движения между Нижним прудом, улицей Сергеева и Ленинским проспектом втянет в городскую жизнь больше людей. Улучшение городской среды — это и инструмент управления трафиком, и фактор качества жизни», — считает Михайлов.
Есть чем гордиться.
По словам профессора, регион демонстрирует удачные решения, которые можно масштабировать и развивать.
«Дорожное строительство Калининградской области, в том числе качество проектирования, приятно радует. Даже во время лекций я привожу в пример Приморское кольцо и цитирую проекты, выпущенные именно в Калининграде», — отметил эксперт.
Особого внимания заслуживает новая транспортная развязка в конце Московского проспекта, которую специалисты называют «сжатым ромбом».
«Это одна из лучших в России неполных транспортных развязок. Похожее решение есть в Белгороде, но в Калининграде оно реализовано особенно грамотно. Пока я не знаю других примеров подобных проектов в стране», — сказал Михайлов.