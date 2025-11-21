Родители нижегородских школьников жалуются на массовый переход в MAX

В Нижегородской области возникло недовольство среди родителей учеников, которые заявили о принудительной установке приложения MAX. Региональное министерство образования предоставило пояснения по данному вопросу.
Пользователи сети отметили, что установка MAX является обязательной не только для родителей, но и для учителей. По их словам, ситуация выглядит как принудительная мера, несмотря на заявления о добровольности.
Родители обратились за разъяснениями относительно принудительного использования конкретного мессенджера. Министерство образования ответило, что внедрение MAX регламентируется федеральным законом о создании национальной платформы обмена информацией и региональными нормативными актами. Платформа интегрирована с системой «Моя школа» и другими государственными проектами.
Правовое обоснование использования MAX в школах основывается на ряде документов. Внедрение закреплено федеральным законом № 156-ФЗ от 24 июня 2025 года, постановлением правительства № 1241 от 13 июля 2022 года о системе «Моя школа» и распоряжением Минпросвещения №Р-210 от 1 сентября 2021 года.
Министерство заверяет, что сервис разработан в соответствии с российскими требованиями к безопасности данных, а вся информация хранится на серверах, расположенных в стране.
MAX интегрирован в образовательный процесс, предоставляя возможности для проведения уроков, видеоконференций, обмена материалами и использования инструментов автоматизации.
Несмотря на то, что в министерстве напрямую не ответили на вопрос об обязательности установки приложения для родителей, они подчеркнули, что MAX является утвержденным государством сервисом для школьной коммуникации.
Ранее в Нижнем Новгороде расширили список сайтов, доступных в период ограничений.