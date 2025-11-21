Два района соединят мостом по программе, о которой высказался Лукашенко

Пока же превышающий 40 километров маршрут между Лунинцом и Столином можно преодолеть только через паромную переправу, работающую лишь в теплый период года. При этом три-четыре месяца в году из-за погоды паромная переправа не работает. Ежегодно паром с одного берега на другой перевозит свыше 20 тысяч автомобилей, но тяжеловесную крупногабаритную технику на нем переправить нельзя.