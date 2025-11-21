Два района соединят мостом по программе, о которой высказался Лукашенко

В Беларуси появится крупный автомобильный мост через реку Припять, соединяющий два района в Брестской области, пишет БелТА.
Напомним, 18 ноября белорусский лидер провел совещание по выполнению программы развития районов Припятского Полесья до 2030 года. И тогда же Александр Лукашенко сказал, что будет с девятью районами, где живет 350 000 белорусов. Уникальный путепровод, который построят между Столинским и Лунинецким районами, также включен в программу, о которой высказался президент Беларуси.
По словам главы комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Андрея Слуцкого, новый мост обеспечит круглогодичное транспортное сообщение между этими двумя районами, а также другими населенными пунктами Брестской и Минской областей по кратчайшему пути.
Пока же превышающий 40 километров маршрут между Лунинцом и Столином можно преодолеть только через паромную переправу, работающую лишь в теплый период года. При этом три-четыре месяца в году из-за погоды паромная переправа не работает. Ежегодно паром с одного берега на другой перевозит свыше 20 тысяч автомобилей, но тяжеловесную крупногабаритную технику на нем переправить нельзя.
Уже предварительно определено место, где будет строиться путепровод. Автомобильный мост включат в областную инвестпрограмму для подготовки проектной документации.
— Объект непростой, четвертый класс водного пути. Мост будет высотой 10 — 12 метров. И еще к нему нужно сделать подъезды, что также непросто так как вокруг заболоченная местность, — пояснил Слуцкий.
Строительство моста через Припять начнется в 2026 году, чтобы уже в 2027-м его можно уже было ввести в эксплуатацию.
Кстати, не так давно Александр Лукашенко открыл мост через Припять на юге Беларуси.
Кроме того, президент потребовал мгновенных действий в одной из отраслей Беларуси: «Золотая жила уходит».
Также белорусский лидер озвучил жесткое требование до 1 января: «По всем вопросам принять решения. По всем!».