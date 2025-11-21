В югорском городе Советском отремонтировали школу № 4

Школу № 4 в городе Советском в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре открыли после капитального ремонта, проведенного при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Советского района.
Специалисты привели в порядок фасад и кровлю здания, заменили инженерные коммуникации и электропроводку, обновили классы, коридоры, спортивный и актовый залы. Также была модернизирована школьная столовая. Подчеркивается, что учреждение оснастили новой мебелью, современным оборудованием и учебными пособиями.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.