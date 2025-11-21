Размер патента для иностранных работников увеличится в Ростовской области

В 2026 году в Ростовской области стоимость патента для иностранных работников вырастет за счет регионального коэффициента, который изменится с 2,1 до 3. Законопроект поддержали в донском парламенте, сообщает пресс-служба губернатора.
Благодаря новой мере в областную казну планируют дополнительно привлечь около 1 млрд рублей.
Власти отмечают, что донской региональный коэффициент в 2,1 в составе базовой ставки патента сейчас считается одним из самых низких в стране. Такие условия привлекательны для работников (за год число патентов выросло почти на 20%), а также не менее выгодны для работодателей, которые экономят, выбирая трудовых мигрантов, а не местных работников. Все это приводит к тому, что бюджет области недополучает налоги.
Некоторые депутаты поддержали законопроект, но выразили опасения из-за возможного оттока иностранных работников и последующего дефицита кадров в строительной отрасли.
Губернатор поручил минэкономразвития Ростовской области проработать дополнительные механизмы, чтобы не допустить нехватки рабочих рук.
— Неправильно, чтобы иностранные работники при устройстве на работу получали преимущество по сравнению с жителями региона. Мы обязаны отрегулировать этот вопрос. Но и допустить дефицит рабочей силы мы не можем, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Добавим, патент обязаны получать иностранцы, приехавшие в безвизовом порядке. В частности, речь идет о гражданах Абхазии, Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.