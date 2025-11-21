Размер патента для иностранных работников увеличится в Ростовской области

Власти отмечают, что донской региональный коэффициент в 2,1 в составе базовой ставки патента сейчас считается одним из самых низких в стране. Такие условия привлекательны для работников (за год число патентов выросло почти на 20%), а также не менее выгодны для работодателей, которые экономят, выбирая трудовых мигрантов, а не местных работников. Все это приводит к тому, что бюджет области недополучает налоги.