Более 150 жителей Дона обучились продюсированию креативных проектов

Обучение объединило предпринимателей и представителей креативных индустрий Ростовской области. Они посетили тематические лекции, мастер-классы, стратегические сессии и практические тренинги от региональных и федеральных экспертов. Участники обучения узнали, как создавать устойчивые бизнес-модели и эффективно управлять процессами разработки и продвижения своих идей.