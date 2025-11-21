Более 150 жителей Дона обучились продюсированию креативных проектов

Свыше 150 жителей Ростовской области стали выпускниками первого регионального акселератора продюсеров креативных проектов, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Поддержка творческой составляющей бизнес-индустрии отвечает целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Обучение объединило предпринимателей и представителей креативных индустрий Ростовской области. Они посетили тематические лекции, мастер-классы, стратегические сессии и практические тренинги от региональных и федеральных экспертов. Участники обучения узнали, как создавать устойчивые бизнес-модели и эффективно управлять процессами разработки и продвижения своих идей.
В финале слушатели защитили свои проекты перед жюри. В итоге поддержку с дальнейшим развитием получат 20 инициатив. В их числе — арт-шоу, познавательный сериал о выборе профессии и мастерская авторского стекла.
«Задача акселератора — сформировать сообщество профессионалов, способных привлекать инвестиции, коммерциализировать, повышать конкурентоспособность и масштабировать творческие проекты на Дону. Каждый выпускник получает шанс вступить в Клуб региональных продюсеров — уникальную площадку, позволяющую наладить продуктивное сотрудничество между предпринимателями, инвесторами и органами власти для построения современной и эффективной креативной экономики», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Ростовской области Виталий Зданевич.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.