В Москве наградили лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ»

«Национальная премия “Лидеры ИИ” проводится в третий раз, и она прочно утвердилась в роли одного из драйверов развития искусственного интеллекта в нашей стране. В этом сезоне представлено рекордное число заявок — более 350 проектов от ученых, компаний и регионов боролись за звание лидера отрасли. Результаты “Лидеров ИИ” доказывают, что отечественные решения в области искусственного интеллекта успешно применяются на практике, а подобные мероприятия продолжают мотивировать отрасль на создание конкурентоспособных проектов», — сказала генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.