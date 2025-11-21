В Москве наградили лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ»

Церемония награждения лауреатов третьей Национальной премии «Лидеры ИИ» состоялась 20 ноября на международной конференции AI Journey, сообщили в АНО «Цифровая экономика».
Премия была вручена трем молодым ученым, пяти регионам и пяти отечественным компаниям. Их наградили за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта.
В 2025 году мероприятие проходило в обновленном формате. В категории «Премия компаниям» лучших выбирали в двух номинациях — за MVP-решения и за внедрение ИИ. Участие могли принять предприятия, улучшившие бизнес-процессы за счет искусственного интеллекта, и разработчики ИИ-решений. В категории «Премия регионам» награда присуждалась за разработку ИИ-сервиса и внедрение ИИ-технологий.
Лауреатами «Лидеров ИИ» в категории «Премия регионам» стали субъекты, которые успешно внедряют на своей территории инструменты и сервисы на базе ИИ. Так, Республика Саха (Якутия) была отмечена за создание мобильного приложения «Киберзащитник» с ИИ-ассистентом для борьбы с фишингом. А Москва получила награду за разработку сервиса «Генеративное проектирование в строительстве» в цифровом двойнике города для разработки оптимальных архитектурно-планировочных решений. В число регионов-лидеров также вошли Кузбасс, Белгородская область и Удмуртия.
В категории «Премия ученым» лауреатом стала исследователь Анастасия Анциферова. Она разработала доверенные методы обработки изображений и видео. Помимо этого, лауреатом стал доцент Максим Рахуба. Он представил решение в области матричных и тензорных методов для эффективных вычислений в машинном обучении. Также премию получил доктор философии в сфере компьютерных наук Дмитрий Ковалев. Награда ему присвоена за разработку и анализ эффективных алгоритмов оптимизации.
Лауреатами в категории «Премия компаниям» стали пять организаций. Компании «Операционное совершенство», «К-Скай», «ГеомирАгро» стали лучшими в номинации «За внедрение собственных или сторонних ИИ-решений в бизнес-процессы». Московский государственный зоологический парк и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова отмечены за разработку продуктов на стадии MVP (ранняя версия продукта с небольшим набором функций, которых достаточно для демонстрации и тестирования на первых потребителях. — Прим. ред.). Узнать больше о премии можно по ссылке.
«Национальная премия “Лидеры ИИ” проводится в третий раз, и она прочно утвердилась в роли одного из драйверов развития искусственного интеллекта в нашей стране. В этом сезоне представлено рекордное число заявок — более 350 проектов от ученых, компаний и регионов боролись за звание лидера отрасли. Результаты “Лидеров ИИ” доказывают, что отечественные решения в области искусственного интеллекта успешно применяются на практике, а подобные мероприятия продолжают мотивировать отрасль на создание конкурентоспособных проектов», — сказала генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.