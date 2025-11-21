Как сохранить максимум полезных веществ при готовке?

Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог клиник, специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова.
Часто мы слышим утверждение «Тепловая обработка убивает всю пользу». Так ли это на самом деле?
На самом деле все сложнее. Приготовление пищи — не враг витаминов, а инструмент, который может как уменьшить, так и увеличить доступность питательных веществ. Главное — подходить к процессу осознанно.
Что происходит с продуктами при нагреве?
Белки усваиваются лучше — денатурация белков помогает нашему организму их переваривать. Классический пример — яйца. Белок из вареного яйца усваивается почти полностью, а из сырого — лишь на 50−60%.
Высвобождаются «спрятанные» нутриенты — при разрушении жестких клеточных стенок растений мы получаем доступ к каротиноидам, ликопину, токоферолам (витамину E) и даже витамину K. Их биодоступность значительно повышается.
Снижается количество «антинутриентов» — термическая обработка уменьшает содержание фитатов и оксалатов, которые мешают усвоению таких важных минералов, как железо и кальций.
Но есть и потери. Нагревание действительно разрушает часть водорастворимых витаминов, в первую очередь витамин C и витамины группы B. Степень потерь напрямую зависит от времени готовки, температуры и контакта с водой.
Наглядный пример: капуста и морковь.
Если варить капусту 15−20 минут, она может потерять до 50% витамина C, часть фолиевой кислоты и ценных серосодержащих антиоксидантов, которые просто вымываются в воду.
Но если приготовить ее на пару (5−7 минут под крышкой).
- — Витамин C сохраняется максимально.
- — Клеточные стенки размягчаются, высвобождая глюкозинолаты и каротиноиды. Эти вещества играют важную роль в регуляции воспаления и процессах детоксикации. Их усвоение после бережной паровой обработки даже выше, чем из сырого овоща.
То же происходит с морковью, шпинатом, брокколи и томатами. Хотя варка разрушает витамин C, она значительно увеличивает биодоступность бета-каротина (провитамина А) и мощного антиоксиданта ликопина.
Как правильно готовить?
- Выбирайте щадящие методы — приготовление в микроволновке (из-за короткого времени) и паровая обработка лучше всего сохраняют витамины.
- Соблюдайте принцип разнообразия. Сырое не всегда лучшее. Комбинируйте сырые и приготовленные овощи в рационе для оптимального поступления всех микронутриентов.
- Используйте технику «стир-фрай» — быстрое обжаривание на сильном огне с минимальным количеством масла сохраняет структуру, хрусткость и витамины лучше, чем длительное запекание при низкой температуре.
- Помните о состоянии здоровья — для людей с нарушениями пищеварения, пожилых людей и пациентов после операций тепловая обработка — ключ к усвоению белка и микроэлементов.
- Сокращайте время нагрева — кладите овощи в уже кипящую воду или разогретую духовку. Чем быстрее продукт прогреется, тем меньше разрушатся чувствительные витамины.
- Сохраняйте кожуру — она удерживает минералы и снижает вымывание питательных веществ в воду. Это особенно актуально для картофеля, моркови и свеклы.
- Комбинируйте сырое и приготовленное. Попробуйте салат из свежего шпината с добавлением пареной моркови. Так вы получите максимум фолатов из шпината и больше бета-каротина из моркови.
- Добавляйте полезные жиры — каротиноиды и жирорастворимые витамины A, E, K требуют присутствия жира для усвоения. Достаточно добавить ложку оливкового масла к теплым овощам — и для вкуса, и для метаболизма.
- Используйте бульон — если вы варите овощи, не выливайте воду. Значительная часть витаминов переходит в жидкость, поэтому используйте ее для супов, соусов или подлив.