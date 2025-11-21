Лукашенко потребовал действий от важной отрасли: «Давайте без амбиций и понтов начинать работать!»

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кому в Беларуси нужно работать без амбиций и понтов, сообщила пресс-служба президента.
Так, на совещании по вопросам развития научной сферы и деятельности Национальной академии наук Беларуси лидер республики сказал, что задана колея, в которой следует обсуждать проблему, а не «выходить и завывать, что мы чего-то не сделали». Он призвал ученых достигать поставленных задач, раз все хотят жить в суверенной, независимой стране.
Здесь же белорусский президент сказал, без чего не может быть страны.
Лукашенко указал на архиважность науки, особенно в настоящее время. И спросил о готовности ученых приступить к такой работе, отбросив понты и амбиции.
— Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать! — потребовал он.
Глава государства также добавил, что сейчас общество пришло к тому состоянию, когда без науки не будет дальнейшего развития.
— Мы отстанем, остановимся, упадем, а идущие за нами нас затопчут, — предостерег белорусский президент.
Также Александр Лукашенко озвучил жесткое требование до 1 января: «По всем вопросам принять решения. По всем!».
Также два района соединят мостом по программе, о которой высказался Лукашенко.
Кроме того, президент потребовал мгновенных действий в одной из отраслей Беларуси: «Золотая жила уходит».