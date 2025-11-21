Перинатальный центр в Чечне оснастили новым медоборудованием

Новым медоборудованием при поддержке нацпроекта «Семья» оснастили отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных Республиканского перинатального центра Чечни, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В отделении, в частности, установили инкубаторы для недоношенных детей, открытые реанимационные комплексы, кардиомониторы для круглосуточного контроля состояния младенцев. Также материально-техническую базу лечебного учреждения пополнили билирубинометр и подогреватель растворов для безопасного введения инъекций. Особенно важно то, что в перинатальный центр поступили современные портативные приборы для искусственной вентиляции легких.
«Эти современные и надежные аппараты позволяют применять щадящий режим вентиляции с частотой до 600 дыхательных циклов в минуту, обеспечивая эффективный газообмен и минимизируя риск повреждения легочной ткани», — подчеркнула заведующая отделением детской реанимации перинатального центра Имани Тесаева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.