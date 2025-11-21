И в дождь, и на костылях. Пациенты часами стояли на улице, ожидая врача

«Стоим с пяти утра!» — возмущаются пациенты одной из ростовских поликлиник. Так называемая «живая очередь» появляется ещё затемно, а к приходу докторов «змейка» из стоящих людей растягивается не просто на весь коридор, но и даже выходит за пределы здания. Даже в непогоду на улице стоят люди, ожидающие приёма. А ведь это всё больные — один на костылях, другой — на инвалидной коляске…