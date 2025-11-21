И в дождь, и на костылях. Пациенты часами стояли на улице, ожидая врача

«Стоим с пяти утра!» — возмущаются пациенты одной из ростовских поликлиник. Так называемая «живая очередь» появляется ещё затемно, а к приходу докторов «змейка» из стоящих людей растягивается не просто на весь коридор, но и даже выходит за пределы здания. Даже в непогоду на улице стоят люди, ожидающие приёма. А ведь это всё больные — один на костылях, другой — на инвалидной коляске…
Люди не выдержали такого отношения и подняли скандал. На ситуацию отреагировали депутаты ГД РФ и региональные власти. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Нарушение прав?
«Опять пенсионеры не могут записаться онлайн», — предположили пользователи Сети, увидев на кадрах толпящихся в холле поликлиники мужчин и женщин. Однако же, со слов самих пациентов, записаться было невозможно ни через специализированные порталы, ни с помощью инфокиоска.
Выход, пояснили больные, был один: идти к пяти часам утра и как в стародавние времена стоять несколько часов в ожидании своего доктора. После громогласной жалобы о похожих проблемах рассказали и пациенты других поликлиник, причём не только местным, но и федеральным новостным порталам.
Не осталась в стороне от происходящего депутат ГД РФ Татьяна Буцкая. Народный избранник сообщила, что направила обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой разобраться в ситуации. По её словам, такого рода ситуации нарушают положения Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
«Неудивительно, что в подобных условиях у некоторых случаются обострения хронических заболеваний. В связи с этим я написала обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять необходимые меры. Самое главное — оказать качественную медицинскую помощь нуждающимся в комфортных для них условиях», — подчеркнула депутат.
Факты подтвердились.
После широкой огласки сотрудники регионального минздрава, а также замгубернатора Дона Олеся Старжинская выехали на место с проверкой. Оказалось, всё правда. И километровые очереди, и неработающие терминалы для записи. Выяснилось, что поток пациентов настолько огромен, что поликлиника не справляется с таким наплывом.
«С начала 2025 года консультативной поликлиникой осуществлено более 215 тысяч посещений. Эти объёмы существенно превышают возможности действующей организационной модели», — прокомментировали в минздраве.
Спасти ситуацию, пояснили в ведомстве, поможет «оперативная модернизация процессов», причём в комплексе. Так, теперь в поликлинике будет работать ещё один дежурный администратор.
Вторая задача — обеспечить техническую возможность электронной записи на приём, причём процесс должен быть максимально простым и понятным для пациентов. Этот вопрос тоже уже прорабатывается.
«Будем выстраивать единый “безбарьерный” маршрут», — пообещали региональные власти.
Вот только жалобы пациентов — прикреплённых к разным поликлиникам региона — не утихают. Да и изменит ли всю картину наведение порядка лишь в одном, хотя и крупном, лечебно-профилактическом учреждении?