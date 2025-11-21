В Нижегородской области прошли студенческие военно-спортивные соревнования

«Военно-спортивные соревнования “Заря” — это логичное продолжение нашей системной работы, начатой с “Зарницы 2.0”. Для многих ребят “Заря” становится следующим этапом развития после выпуска из школы, где они могут продолжить совершенствовать полученные навыки. Благодаря таким соревнованиям юные нижегородцы не только улучшают свою физическую подготовку, но и учатся командной работе, взаимовыручке и преодолению трудностей. Наша задача — воспитать поколение настоящих патриотов, готовых к защите своей Родины», — отметил и. о. исполнительного директора центра патриотического воспитания «Авангард» Александр Инешин.