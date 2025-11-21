В Нижегородской области прошли студенческие военно-спортивные соревнования

Военно-спортивные соревнования «Заря» для студентов вузов прошли в Нижегородской области в поддержку национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Соревнования объединили 80 студентов из восьми учебных заведений Нижегородской области. Участники состязаний продемонстрировали свои навыки оказания первой помощи и управления беспилотниками, а также преодолели полосу препятствий. В результате победа досталась команде Княгининского университета.
«Военно-спортивные соревнования “Заря” — это логичное продолжение нашей системной работы, начатой с “Зарницы 2.0”. Для многих ребят “Заря” становится следующим этапом развития после выпуска из школы, где они могут продолжить совершенствовать полученные навыки. Благодаря таким соревнованиям юные нижегородцы не только улучшают свою физическую подготовку, но и учатся командной работе, взаимовыручке и преодолению трудностей. Наша задача — воспитать поколение настоящих патриотов, готовых к защите своей Родины», — отметил и. о. исполнительного директора центра патриотического воспитания «Авангард» Александр Инешин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.