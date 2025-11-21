Ричмонд
Жители мучаются от регулярных потопов: Бастрыкин поручил доложить о ситуации в башкирском селе

Бастрыкин потребовал доклад о потопах в башкирском селе Миловка.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования нарушения жилищных прав жителей башкирского села Миловка. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Граждане пожаловались на то, что домовладения регулярно затапливает грунтовыми и талыми водами. Проблема возникла после того, как в 2018—2019 годах участки на территории засыпанного грунтом водоема под индивидуальное жилищное строительство продали частным лицам. При этом дренажные работы не провели, а системы водоотведения в населенном пункте нет. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции ни к чему не привели.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следком Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.

