Жители мучаются от регулярных потопов: Бастрыкин поручил доложить о ситуации в башкирском селе

Граждане пожаловались на то, что домовладения регулярно затапливает грунтовыми и талыми водами. Проблема возникла после того, как в 2018—2019 годах участки на территории засыпанного грунтом водоема под индивидуальное жилищное строительство продали частным лицам. При этом дренажные работы не провели, а системы водоотведения в населенном пункте нет. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции ни к чему не привели.