Школьница из Нижнеилимского округа получила подарок от президента России Владимира Путина. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, он исполнил мечту 12-летней Виолетты Полковниковой, которая живет в поселке Новая Игирма.
— В своем письме школьница не только поделилась своими успехами в учебе, но и рассказала о своей мечте — стать хозяйкой щенка джек-рассел-терьера, — пояснили в пресс-службе правительства.
Шестиклассница Виолетта является активным участником отделения Движения Первых. Она добивается успехов, соревнуясь на муниципальном и всероссийском уровнях. Помимо учебы, школьница любит помогать бездомным животным.
Мэр Нижнеилимского округа Павел Березовский от имени главы государства подарил девочке щенка Айву. Ветеринары подготовили для семьи рекомендации по уходу за питомцем.