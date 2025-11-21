Финалистами конкурса «Это у нас семейное» стали 8 команд с Кубани

Восемь династий из Краснодарского края стали финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», организованного в поддержку нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.
Полуфинал для участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Донбасса и Новороссии прошел с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону. Лучшие по итогам этого этапа конкурса семьи уже летом 2026 года отправятся на заключительный тур в Москву. Там они поборются за главные призы — сертификаты на улучшение жилищных условий.
«Краснодарский край в финале представят 8 семей — семья Беляевых, Дроновых из Сочи, семья Аксентьевых, Окуневых из станицы Медведовской Тимашевского района, семья Концевых, Ермолаевых из Абинска и Геленджика, семья Краснодымских из станицы Вознесенской Лабинского района, семья Онзуль, Алиферовых из Краснодара, семья Самарцевых, Богомоловых из “Сириуса”, семья Чернышовых, Волковых, Самусенко из поселка Мирского Кавказского района, семья Шолоховых, Наконечных из поселка Кубань Гулькевичского района», — говорится в сообщении.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.