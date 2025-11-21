Финалистами конкурса «Это у нас семейное» стали 8 команд с Кубани

Полуфинал для участников из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Донбасса и Новороссии прошел с 13 по 16 ноября в Ростове-на-Дону. Лучшие по итогам этого этапа конкурса семьи уже летом 2026 года отправятся на заключительный тур в Москву. Там они поборются за главные призы — сертификаты на улучшение жилищных условий.