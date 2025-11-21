Ричмонд
Весной «Азимут» запустит рейс из Сочи в Эр-Рияд

Авиакомпания «Азимут» в декабре приступит к выполнению регулярных рейсов в Джидду из Минеральных Вод и Махачкалы.

Источник: Коммерсантъ

Как следует из сообщения Минтранса РФ, первый вылет из Махачкалы запланирован на 3 декабря. Маршрут Махачкала—Джидда будет обслуживаться два раза в неделю, рейсы из Минеральных Вод — один раз в неделю. Также перевозчик будет летать из Сочи в Эр-Рияд.

Перевозчик реализует программу в партнерстве с «Национальной хадж-компанией», что позволит пассажирам организовать поездки к мусульманским святыням. По данным сервисов бронирования, прямые рейсы по указанным направлениям в настоящее время отсутствуют.

«Азимут» также готовит к запуску сообщение из Сочи в Эр-Рияд — его старт намечен на 22 марта 2026 года. Минтранс и Росавиация ведут работу по открытию авиасообщения с Саудовской Аравией с 2023 года.

Авиакомпания базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод, ее флот составляет 19 самолетов Superjet 100.