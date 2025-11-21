Весной «Азимут» запустит рейс из Сочи в Эр-Рияд

Как следует из сообщения Минтранса РФ, первый вылет из Махачкалы запланирован на 3 декабря. Маршрут Махачкала—Джидда будет обслуживаться два раза в неделю, рейсы из Минеральных Вод — один раз в неделю. Также перевозчик будет летать из Сочи в Эр-Рияд.