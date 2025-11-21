Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валентине Матвиенко представили нижегородскую «Хохлому»

20 ноября в Санкт-Петербурге в рамках IV Международного форума «Содружество моды» состоялась презентация нижегородской «Хохломы».

Источник: минтуризма Нижегородской области

Гостем мероприятия стала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. С продукцией нижегородских мастеров её ознакомил министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев. Валентина Матвиенко подчеркнула, что современная мода сегодня всё чаще обращается к национальным корням.

По её словам, актуальной тенденцией становится не подражание западным образцам, а создание собственного, самобытного стиля, основанного на традиционных представлениях о красоте, элементах народного костюма и культурном наследии. Спикер назвала этот подход «модным суверенитетом» и отметила, что интерес россиян к отечественной одежде, обуви и аксессуарам растёт. Министр Яковлев отметил, что хохлома сегодня — это не только исторический народный промысел, но и современный бренд, который приобретает новое звучание. По его словам, под маркой «Хохлома» создаются актуальные формы и дизайнерские решения, возвращающие традиционные мотивы в повседневную жизнь. Он также пояснил, что проект объединяет культурное наследие с современными тенденциями, демонстрируя, насколько разнообразной может быть хохлома — от дерзкой и выразительной до лаконичной и минималистичной. Особое значение имеет тот факт, что значительная часть коллекции выполнена с применением старинных технологий на фабрике «Хохломская роспись» в Семёнове, где до сих пор бережно хранят традиции мастерства.

В региональном министерстве туризма и промыслов подчеркнули, что развитие территорий, связанных с традиционными промыслами, напрямую способствует росту туристической привлекательности области. Эта работа ведётся в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на развитие туристической инфраструктуры, производство оборудования, подготовку специалистов для отрасли, продвижение путешествий по стране, а также создание комфортных и безопасных условий для отдыха.

Напомним, семь спортклубов Нижнего Новгорода объединились в юбилейном проекте «Вместе за Нижний». В 2025 году он посвящен хохломской росписи. Сообщалось также, что сборная России по фигурному катанию будет выступать в хохломской форме.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше