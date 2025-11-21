Валентине Матвиенко представили нижегородскую «Хохлому»

По её словам, актуальной тенденцией становится не подражание западным образцам, а создание собственного, самобытного стиля, основанного на традиционных представлениях о красоте, элементах народного костюма и культурном наследии. Спикер назвала этот подход «модным суверенитетом» и отметила, что интерес россиян к отечественной одежде, обуви и аксессуарам растёт. Министр Яковлев отметил, что хохлома сегодня — это не только исторический народный промысел, но и современный бренд, который приобретает новое звучание. По его словам, под маркой «Хохлома» создаются актуальные формы и дизайнерские решения, возвращающие традиционные мотивы в повседневную жизнь. Он также пояснил, что проект объединяет культурное наследие с современными тенденциями, демонстрируя, насколько разнообразной может быть хохлома — от дерзкой и выразительной до лаконичной и минималистичной. Особое значение имеет тот факт, что значительная часть коллекции выполнена с применением старинных технологий на фабрике «Хохломская роспись» в Семёнове, где до сих пор бережно хранят традиции мастерства.