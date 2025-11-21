Виктория Лопырева раскрыла свой вес при росте 177 см

Блогер рассказывала подписчикам, что перепробовала много разных диет и не верит в их эффективность, поэтому разработала индивидуальную систему питания. Лопырева отказалась от свинины, курицы, молочных продуктов, а также сократила употребление сахара, знаменитость практически не ест ягоды и фрукты. Основу ее рациона составляют зеленые овощи, сложные углеводы и белок — рыба и индейка. Телеведущая поддерживает себя в форме и с помощью спорта, стараясь не пропускать фитнес-тренировки, но иногда у нее случаются срывы.