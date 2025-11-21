Ричмонд
Виктория Лопырева раскрыла свой вес при росте 177 см

Телеведущая Виктория Лопырева раскрыла свой вес. Она ответила на вопрос в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), устроив с подписчиками интерактив.

Источник: Соцсети

«Рост 177 сантиметров. Вес 57−59 кг, зависит от…», — написала звезда.

Модель признавалась, что получает больше комплиментов от мужчин, когда весит минимум 60−62 килограмма. По словам звезды, себе она больше нравится при весе 55 килограммов. Однако блогер призвала женщин не зацикливаться на цифрах. Знаменитость считает, что мужчин привлекает блеск в глазах, манкость, а не «36-й размер одежды».

Блогер рассказывала подписчикам, что перепробовала много разных диет и не верит в их эффективность, поэтому разработала индивидуальную систему питания. Лопырева отказалась от свинины, курицы, молочных продуктов, а также сократила употребление сахара, знаменитость практически не ест ягоды и фрукты. Основу ее рациона составляют зеленые овощи, сложные углеводы и белок — рыба и индейка. Телеведущая поддерживает себя в форме и с помощью спорта, стараясь не пропускать фитнес-тренировки, но иногда у нее случаются срывы.