Mediascope: 26% россиян используют ИИ хотя бы раз в месяц

По ее словам, в возрастной категории 12−17 лет охват составил 52% в месяц и 16% в день, среди лиц 18−24 лет охват достигает 51% в месяц и 15% в день. И всего 9% россиян старше 65 лет используют искусственный интеллект раз в месяц и 1% пользуется такими сервисами раз в день.