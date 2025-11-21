Создан тест для улучшения качества работы медицинского ИИ

Система была создана специалистами из Центра практического искусственного интеллекта Сбера и их коллегами из НИУ ВШЭ и Института системного программирования РАН для реалистичного моделирования ситуаций, в которых взаимодействуют врачи и пациенты. Роль и тех, и других берут на себя специальные ИИ-агенты, каждый из которых управляется большой языковой или мультимодальной моделью искусственного интеллекта.