Со страшной силой: кто платил за участниц «Мисс Вселенная»

В этом году на «Мисс Вселенная» от России отправилась 22-летняя студентка Сеченовского университета Анастасия Венза. Она победила на национальном конкурсе красоты. В статусе «Мисс Россия» Анастасия с октября стала готовиться к международному смотру. 19 октября участницы предстали перед жюри в национальных костюмах. По сообщению конкурса «Мисс Россия», Анастасия Венза дефилировала в платье, созданном известным российским дизайнером, заслуженным художником РФ Игорем Чапуриным. Белое шелковое платье было украшено золотым кружевом и кристаллами Swarovski, с уточненной накидкой в старорусском стиле. Белый цвет символизирует чистоту и свет русских древних городов и церквей, а золото — сияние куполов храмов. Традиционная вышивка несет в себе русский культурный код, соединяя любовь к истории и культуре нашей страны. В тот же день Анастасия Венза продемонстрировала красное бикини, а затем вечернее платье со шлейфом, расшитое кристаллами, от Ольги Маляровой.