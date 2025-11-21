Со страшной силой: кто платил за участниц «Мисс Вселенная»

Скандалы, взаимные обвинения и даже нарушения закона. Завершившийся финал конкурса «Мисс Вселенная-2025» сияет не только белоснежной улыбкой новой главной красавицы мира, но неприглядными подробностями его проведения. Со сцены Impact Challenger Hall назвали имя победительницы, которое еще три недели назад публиковали в СМИ в связи с международным скандалом. «Мисс Мексика» Фатима Бош в итоге получила заветный титул и её победу многие назвали торжеством справедливости. А громкие истории уже сказываются на репутации престижного мероприятия. Вице-президента конкурса отправили в отставку за ненадлежащее поведение, а несколько членов жюри отказались судить конкурс, так как отбор, считает бывший судья ивента Омар Харфуш, проводился с конфликтом интересов.
И снова Мексика.
Итоги 74-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» стали шоком для участниц и поклонников. После международного скандала, оскорблений организаторов и демарша, «Мисс Вселенной-2025» назвали 25-летней Фатима Бош из Мексики. Она стала четвёртой мексиканкой в истории конкурса, завоевавшей титул. Для девушки участие в подобных мероприятиях — семейная традиция. Её мать и тёти были победительницами местных шоу. Фатима образованная девушка, училась в Великобритании, Италии, Мексике. Получила диплом по специальности «Дизайн одежды и мода». Как считают эксперты, Фатима Бош одержала победу не только благодаря скандалу вокруг ее имени. Талант, харизма и подготовка сыграли на результат.
Первой Вице-Мисс стала Правинар Сингх из Таиланда. Вторая Вице-Мисс — Стефани Абасали из Венесуэлы. Третья Вице-Мисс — Ма Ахтиса Манало (Филиппины) и четвертая Вице-Мисс — Оливия Ясе (Кот-д’Ивуар). «Мисс Россия 2025» Анастасия Венза на конкурсе «Мисс Вселенная» осталась без наград. Она не прошла в топ-30. Ее выходы закончились отборочным туром.
Со 2 ноября девушки готовились к конкурсу, принимали участие в различных мероприятиях. У них были запланированы съёмки, примерки и репетиции. Уже на следующий день после приезда, 3 ноября, выяснилось, что девушек намерены привлечь к рекламе сайта азартных игр. Об этом сообщил организатор «Мисс Гранд Интернешнл», вице-президент «Мисс Вселенная» Нават Итсарагрисил. Подобная пропаганда азартных игр является нарушением местного законодательства.
Но этим дело не кончилось. 4 ноября Нават Итсарагрисил стал участником еще одного скандала. Участница от Мексики Фатима Бош обвинила его в хамстве. Инцидент стал публичным. Во время прямой трансляции бизнесмен назвал «Мисс Мексика» «тупой» — из-за её отказа участвовать в рекламных мероприятиях. Когда Фатима попыталась возразить, Итсарагрисил попросил охрану вывести ее. Вслед за девушкой мероприятие покинули еще десять участниц и почетная гостья конкурса «Мисс Вселенная — 2024», модель из Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Некоторые иностранные СМИ разглядели в этом скандале расистский крен.
— Я считаю, что мир должен это увидеть, потому что мы — женщины, обладающие силой, это платформа для нашего голоса, и никто не может заставить нас молчать, — заявила «Мисс Мексика» Фатима Бош.
Президентом «Мисс Вселенная» выступает мексиканский бизнесмен Рауль Роча Канту. Он хочет сохранить конкурс в той традиционной модели, где ратуют за права женщин и за расширение их возможностей. Но Нават Итсарагрисил, владелец франшизы, считает, что на красоте можно и нужно зарабатывать. А значит, девушки должны отрабатывать рекламные контракты. После случившегося президент «Мисс Вселенная» опубликовал видео, где осудил Итсарагрисила и призвал: «Нават, тебе нужно остановиться!». Итсарагрисила в итоге временно отстранили от работы.
Обиженный бизнесмен дал пресс-конференцию, где представил себя жертвой, которую все обижают. Мол, он вложил в загибающийся смотр красоты $2 млн наличными. Но должность ему в ответ не вернули.
Трамп и платье от Чапурина.
С 1996-го по 2015 год «Мисс Вселенная» была в руках Дональда Трампа. Он вкладывал свои миллионы и не считал конкурс идущим ко дну. При нем участницы из России дважды получали титул. В 1996 Ильмира Шамсутдинова заняла 4-е место на «Мисс Вселенная» (а также была отмечена жюри в категории «Лучший национальный костюм»). В 2002 году 24-летняя Оксана Федорова из Санкт-Петербурга («Мисс Россия — 2001») впервые принесла России победу в конкурсе «Мисс Вселенная», но через несколько месяцев она была лишена короны из-за несоблюдения условий контракта. В 2008 Вера Красова завоевала титул «Вице-мисс Вселенная».
В этом году на «Мисс Вселенная» от России отправилась 22-летняя студентка Сеченовского университета Анастасия Венза. Она победила на национальном конкурсе красоты. В статусе «Мисс Россия» Анастасия с октября стала готовиться к международному смотру. 19 октября участницы предстали перед жюри в национальных костюмах. По сообщению конкурса «Мисс Россия», Анастасия Венза дефилировала в платье, созданном известным российским дизайнером, заслуженным художником РФ Игорем Чапуриным. Белое шелковое платье было украшено золотым кружевом и кристаллами Swarovski, с уточненной накидкой в старорусском стиле. Белый цвет символизирует чистоту и свет русских древних городов и церквей, а золото — сияние куполов храмов. Традиционная вышивка несет в себе русский культурный код, соединяя любовь к истории и культуре нашей страны. В тот же день Анастасия Венза продемонстрировала красное бикини, а затем вечернее платье со шлейфом, расшитое кристаллами, от Ольги Маляровой.
Вообще, наряды конкурсанток таят в себе опасность. Так, во время отборочного тура участница из Ямайки Габриэль Генри, запутавшись в узком платье, упала со сцены во время дефиле и уже не смогла самостоятельно подняться. Девушку увезли на скорой. Угрозы жизни Габриэль нет, но бороться за корону она не сможет.
Продажная красота.
20 ноября случился новый скандал. Несколько судей, включая ливанско-французского композитора и предпринимателя Омара Харфуша и футбольного тренера из Франции Клода Макелеле подали в отставку. И это за сутки до финала Омар Харфуш публично заявил, что конкурс сфальсифицирован.
Он утверждал, что было сформировано «импровизированное жюри» (вне официального, которое состояло из восьми человек), и оно предварительно выбрало топ-30 участниц. Харфуш также заявил, что члены этого неофициального жюри имели личные отношения с некоторыми конкурсантками, включая предполагаемый роман одного из членов отборочного комитета с участницей, что создает явный конфликт интересов. Организаторы «Мисс Вселенная» отвергли обвинения. «Известия» связались с Омаром Харфушем и от первого лица узнали, что происходит за кулисами престижного смотра.
— В соцсетях я увидел «сториз», что какая-то группа людей задавала вопросы 136 участницам от разных стран и после этого выбрала 30 из них, — рассказал Омар Харфуш. — Проверил этих людей и увидел, что налицо конфликт интересов. Один из членов жюри оказался миллиардером и женихом нынешней участницы от Парагвая. Также в жюри почему-то есть организаторы конкурсов в других странах. Это нечестно.
Харфуш пытался поговорить с организаторами и уговорить их отказаться от нечестного голосования. «Мисс Вселенная» превращается в фейковый конкурс, считает он.
— Вы хотите, чтобы мы сидели, восемь членов жюри, и делали вид, что на iPad мы голосуем за 30 девочек, когда это голосование уже было сделано? — возмущался Омар Харфуш. — Они нам сказали: нет, нет, такого не было, да и быть не может.
Член жюри решил пойти дальше и изучил соцсети участниц. Из них он узнал, что девушки из Венесуэлы, Кубы, Филиппин и Парагвая выступают с поддержкой богатых спонсоров. Каждый из них так или иначе имеет отношение к «Мисс Вселенная». Омар Харфуш решил поговорить с Раулем Роча, президентом конкурса, предложил все исправить: аннулировать решение богатых альтернативщиков, провести новый отбор, а до этого — сделать официальное заявление, что это произошло за спиной руководства. Но в ответ от Роча он услышал: «Не твоё дело. Я делаю все, что хочу».
А ведь участие в «Мисс Вселенная» недёшево обходится девушкам — от $10 до $100 тыс. И теперь за эти деньги 106 участниц, не попавших в финал, узнав о том, что происходит за кулисами конкурса красоты, стали невольными героинями скандала. Теперь репутация «Мисс Вселенная» поставлена под сомнение. Омар Харфуш и Клод Макелеле подали в отставку с постов членов жюри, не желая быть причастными к этой торговле титулами. Харфуш выступает за то, чтобы девушки из всех стран могли участвовать в конкурсе и не было дискриминации.
Скандалы вокруг «Мисс Вселенная 2025» открыли многим глаза на конкурс. За блеском софитов скрывается индустрия, где идеалы красоты сталкиваются с реальной борьбой за влияние, и теперь миру нужно задуматься, чему он на самом деле аплодирует — женской силе или хорошо упакованной иллюзии.