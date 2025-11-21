Узгидромет рассказал, какой в этом году будет зима

По данным синоптиков, зима 2025−2026 годов будет довольно переменчивой: начало сезона пройдет на относительно тёплой ноте, а затем страну ждут и настоящие морозы, которых избежать не удастся.
Декабрь: чуть теплее обычного.
Декабрь ожидается немного теплее средних многолетних значений — среднемесячная температура будет выше нормы на 1−1,5°.
В первую декаду месяца (с 1 по 10 декабря) по ночам температура будет держаться в пределах 0…+5°, а днём +10…+15°. Во второй и третьей декадах возможны резкие температурные колебания: ночью от 0…-5° до +2…+7°, днём от +2…+7° до +12…+17°. Осадков выпадет столько же, сколько обычно, а местами даже меньше.
Январь: морозы не заставят себя ждать.
Январь в целом будет близок к норме, однако в некоторых регионах ожидается чуть более холодная погода.
В первой и второй декадах месяца (с 1 по 20 января) температуры будут меняться в широком диапазоне: ночью от −3…-8° до +3…+8°, днём от −2…+3° до +10…+15°.
Самые суровые морозы прогнозируются в третьей декаде месяца (с 20 по 31 января): по ночам −12…-17°, днём −5…-10°. В районах Нукуса и Ургенча ночью столбики термометров могут опуститься до −20…-25°.
Февраль: плавное потепление и ранняя весна.
В феврале зима постепенно начнёт сдавать позиции. Первая декада месяца (с 1 по 10 февраля) по-прежнему будет холодной: ночью −5…-10°, днём −3…+2°.
Однако уже во второй и третьей декадах (с 10 по 28 февраля) наступит ощутимое потепление: ночью температура будет колебаться от −2…-7° до +3…+8°, днём — от 0…+5° до +10…+15°. В южных регионах страны дневная температура может достигать +15…+20°. Количество осадков останется в пределах нормы.
В целом, декабрь и первая половина января пройдут довольно мягко, а настоящая зима нагрянет ближе к концу января. С началом февраля стужа начнёт отступать, а к середине месяца жителей Узбекистана ждёт практически весеннее настроение.