Узгидромет рассказал, какой в этом году будет зима

В первую декаду месяца (с 1 по 10 декабря) по ночам температура будет держаться в пределах 0…+5°, а днём +10…+15°. Во второй и третьей декадах возможны резкие температурные колебания: ночью от 0…-5° до +2…+7°, днём от +2…+7° до +12…+17°. Осадков выпадет столько же, сколько обычно, а местами даже меньше.