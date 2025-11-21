В прокат вышел фильм «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина

Точнее, одну из постельных сцен: их тут не так уж мало (та, что с дабстепом, изящно переключается на панорамный вид стоящего колом «Лахта-центра»), поскольку упор в фильме сделан на мелодраму и его гравитационным центром служит изобретенный для экрана любовный треугольник. Во главу этого треугольника контринтуитивно помещен не Горбатов (прославившийся в сериалах «Тихий Дон» и «Угрюм-река», но именно здесь сыгравший свою лучшую роль), а Хабенский, который в «Авиаторе» выступает крайне сдержанно и всем видом показывает, что перемещениями на сто лет тому вперед его не удивишь. Между ними растерянно мечется Кукарских.