Нижегородцы жалуются на повторное списание денег за проезд

Одна из пассажирок рассказала, что у неё сняли деньги повторно, хотя до окончания времени бесплатной пересадки ещё оставалось время. По её словам, такая ситуация случается регулярно и всегда на одном и том же маршруте № 31.
«Вот так нас дурят. Сегодня с меня повторно сняли деньги за проезд при оплате транспортной картой, хотя у меня ещё оставалось время до бесплатной пересадки. Такое происходит не первый раз и постоянно на одном и том же маршруте», — пожаловалась нижегородка телеграм-каналу «Нижний Новгород без цензуры».
Согласно правилам использования карт «Ситикард», в зависимости от тарифа пассажиры могут пересаживаться бесплатно в течение 60 или 90 минут.
Напомним, с 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте Нижнего Новгорода выросла до 40 рублей при безналичной оплате. С 1 января 2026 года весь городской транспорт переходит только на безналичную оплату проезда. Ранее нижегородка пожаловалась на хамское поведение водителя нижегородского автобуса.