Нижегородцы жалуются на повторное списание денег за проезд

«Вот так нас дурят. Сегодня с меня повторно сняли деньги за проезд при оплате транспортной картой, хотя у меня ещё оставалось время до бесплатной пересадки. Такое происходит не первый раз и постоянно на одном и том же маршруте», — пожаловалась нижегородка телеграм-каналу «Нижний Новгород без цензуры».