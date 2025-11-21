РЖД: новый скоростной поезд «Финист» может соединить Москву в Минск

РЖД планирует запустить новые скоростные поезда из Москвы в Минск, сообщили в РИА Новости.
Речь идет о запуске в данном направлении нового электропоезда «Финист», который является первым российским полностью импортозамещенном аналогом «Ласточки». Его максимальная конструкционная скорость — до 160 километров в час.
Электропоезд «Финист» (модель ЭС105. — Ред.) состоит из пяти вагонов, вмещающих 386 пассажиров, а также оснащенных подъемниками для маломобильных пассажиров.
Такие поезда работают на железной дороге с постоянным и переменным током. На дальний маршрут, в том числе в Беларусь, будут направляться составы новой модификации.
Для запуска поездов «Финист» в РЖД рассматривают маршруты: Москва — Минск, Уфа — Магнитогорск, Новосибирск — Барнаул и Москва — Нижний Новгород, Москва — Вологда.
Кстати, ранее говорили о том, что железная дорога со скоростью 200 — 400 км/ч может связать Беларусь с Китаем.
И напомним, дополнительный поезд «Ласточка» запускают между Москвой и Минском с 15 декабря.
Тем временем правила дорожного движения изменятся в Беларуси после критики президента.
Также в Беларуси два района соединят мостом по программе, о которой высказался Александр Лукашенко.