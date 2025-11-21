Мэрия Омска наконец продала недострой у «Зеленого острова»

Недострой имеет готовность 55%, его продавали с 2021 года. Его площадь 2450,9 кв. м, площадь участка под ним — 1212 кв. м. В прошлом году здание продавали за 124,55 млн рублей, в том варианте продажи покупатель должен был внести задаток в 24 млн. До этого цену строения варьировали от 144 до 116 млн.