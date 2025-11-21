Мэрия Омска наконец продала недострой у «Зеленого острова»

В Омске завершился аукциона по продаже недостроенного здания на улице 2-й Затонской, вблизи у парка «Зеленый остров». Его в итоге продали почти за 90 млн рублей.
Ранее мэрия Омска провела торги по продаже объекта в октябре, но безуспешно. Тогда была уменьшена стартовая цена — до 84 млн рублей. На нынешний аукцион подали заявки два участника, бизнесмены Вадим Белов и Ирина Ли. Вторая и стала победительницей, она предложила 84,9 млн рублей. Это только на один шаг выше стартовой цены.
Недострой имеет готовность 55%, его продавали с 2021 года. Его площадь 2450,9 кв. м, площадь участка под ним — 1212 кв. м. В прошлом году здание продавали за 124,55 млн рублей, в том варианте продажи покупатель должен был внести задаток в 24 млн. До этого цену строения варьировали от 144 до 116 млн.
Изначально строила здание компания «Восточное солнце» китайского предпринимателя У Цинлу. Из-за срыва сроков возведения в 2021 году мэрия через суд добилась права на недострой.
Ранее «КП Омск» сообщала, что на окраине Омска вновь продают здание недостроенной поликлиники ПО «Полет».