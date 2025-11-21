Золотодобытчики разрушили 40 гектаров почвы: ущерб окружающей среде оценили в 68 миллиардов рублей

Учредитель компании из Москвы приговорен к 9 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься горной деятельностью на 2 года и штрафом в 2 миллиона рублей. Двое фигурантов из Московской области и Орска получили по 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Житель Учалинского района Башкирии приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Все осужденные также лишены права заниматься деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых.