Золотодобытчики разрушили 40 гектаров почвы: ущерб окружающей среде оценили в 68 миллиардов рублей

Кировский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу о даче взятки и экологическом преступлении, в результате которого был нанесен окружающей среде ущерб на более чем 68 миллиардов рублей. Как сообщают Объединенная пресс-служба судов Башкирии и прокуратура республики, к ответственности привлечены четыре человека, включая учредителя и бывших руководителей ООО «Графское».
По данным ведомств, что в 2019—2020 годах компания организовала на территории месторождения рассыпного золота в пределах Султановской группы россыпей в Баймакском районе незаконную добычу полезных ископаемых. Работы велись с грубыми нарушениями природоохранного законодательства: на землях сельскохозяйственного назначения и за пределами горного отвода был поврежден плодородный слой почвы на площади более 40 гектаров. Экспертиза показала пятикратное снижение содержания органического вещества в почве и изменение рельефа местности.
Кроме того, в 2023 году московский учредитель компании предложил сотруднику правоохранительных органов 200 тысяч рублей за содействие в прекращении уголовного дела. Мужчину задержали с поличным в момент передачи денег.
Учредитель компании из Москвы приговорен к 9 годам колонии строгого режима с лишением права заниматься горной деятельностью на 2 года и штрафом в 2 миллиона рублей. Двое фигурантов из Московской области и Орска получили по 2 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Житель Учалинского района Башкирии приговорен к 10 месяцам исправительных работ. Все осужденные также лишены права заниматься деятельностью, связанной с добычей полезных ископаемых.
Приговор еще не вступил в законную силу.
