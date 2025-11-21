В калининградском ботаническом саду открылся портал в Нарнию (фото)

В ботсаду БФУ им. И. Канта по-новогоднему украсили вход в вечнозелёный лабиринт, оформив его в виде таинственного портала. Об этом «Клопс» рассказали в учреждении.
Арку и калитку декорировали ветками можжевельника, а чтобы оживить тёмно-зелёную гамму, добавили веток кизильника с алыми круглыми ягодками.
«Многие говорят, что в Нарнию ведёт дверца шкафа, но те, кто внимательно читал книгу, знают, что в произведении описан “лес-между-мирами”. Через него тоже можно попасть в Нарнию», — объяснили свою задумку в ботсаду.