В Омске планируют разбить сквер возле озера Соленое

Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдвинул на общественное обсуждение проекты планировки и межевания части планировочного района в Ленинском административном округе. Документы опубликованы на сайте мэрии.
Конкретно планируемые изменения касаются поселка Карьер, прилегающих садоводств и озера Соленое. Здесь планируется сохранить и развивать далее индивидуальную жилую застройку. Под строительство новых частных домов планируется выделить участки между улицами Лесной и Гуртьевской Дивизии.
Еще одно важное нововведение — если проект будет одобрен, территорию возле популярного места отдыха омичей, озера Соленое, облагородят. Здесь планируют разбить сквер.
Общественное обсуждение предлагаемого проекта пройдет в Омске до 27 ноября.