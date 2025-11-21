Ричмонд
В Омске планируют разбить сквер возле озера Соленое

Проект планировки и межевания выдвинут на общественные слушания.

Источник: Комсомольская правда

Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдвинул на общественное обсуждение проекты планировки и межевания части планировочного района в Ленинском административном округе. Документы опубликованы на сайте мэрии.

Конкретно планируемые изменения касаются поселка Карьер, прилегающих садоводств и озера Соленое. Здесь планируется сохранить и развивать далее индивидуальную жилую застройку. Под строительство новых частных домов планируется выделить участки между улицами Лесной и Гуртьевской Дивизии.

Еще одно важное нововведение — если проект будет одобрен, территорию возле популярного места отдыха омичей, озера Соленое, облагородят. Здесь планируют разбить сквер.

Общественное обсуждение предлагаемого проекта пройдет в Омске до 27 ноября.