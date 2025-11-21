В Омске планируют разбить сквер возле озера Соленое

Конкретно планируемые изменения касаются поселка Карьер, прилегающих садоводств и озера Соленое. Здесь планируется сохранить и развивать далее индивидуальную жилую застройку. Под строительство новых частных домов планируется выделить участки между улицами Лесной и Гуртьевской Дивизии.