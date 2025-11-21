Психотерапевт Медведев: только 5% людей отказываются от курения самостоятельно

Каждый второй курильщик не может справиться с вредной привычкой в рамках существующих методов по отказу — такой тревожный сигнал прозвучал на пресс-конференции ко Всемирному дню отказа от курения. Решением проблемы, по мнению экспертов, может стать переход к стратегии модификации рисков, предполагающей индивидуальный подход к каждому пациенту. Такая парадигма, реализуемая в рамках междисциплинарного взаимодействия специалистов, позволит не только укрепить здоровье пациентов, но и способствовать достижению национальных целей в области увеличения продолжительности жизни и сохранения общественного здоровья — в том числе и трудоспособного населения.
Потолок лекарственной терапии.
В фокусе современного здравоохранения сегодня — не только лечение, но и активное управление факторами риска, среди которых наиболее агрессивным остается курение. «Мы достигли потолка в лекарственной терапии по многим заболеваниям, следующий этап — превентивная немедикаментозная коррекция факторов, которые их вызывают. Так возникает концепция модификации тех ключевых факторов, которые способны кардинальным образом изменить течение болезни или максимально отложить ее старт», — поясняет общую ситуацию д. м. н., врач-пульмонолог, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии НОИ клинической медицины им. Н. А. Семашко Российского университета медицины Сергей Бабак.
Пульмонологическая практика наглядно демонстрирует масштаб проблемы: до 70% пациентов профильных отделений — курильщики.
«У них тактика модификации риска должна быть дифференцированной. В целом группу курильщиков стоит разделять на две категории: людей с тяжелой зависимостью от никотина и тех, у кого такая зависимость не наблюдается. Тактика коррекции факторов риска для той или иной группы должна существенно различаться», — отмечает Бабак.
Психология.
По его словам, для зависимых очевидным выбором могла бы стать психиатрическая помощь, однако пациенты такую зависимость часто не признают.
«В то же время современный врач жестко привязан к клиническим рекомендациям. Именно поэтому модификация такого важного фактора риска, как табакокурение, должна стать частью клинических рекомендаций по лечению различных неинфекционных заболеваний», — подчеркнул Сергей Бабак.
Сложность борьбы с табакокурением подчеркивает и психологический аспект.
«Статистика показывает ограниченную эффективность существующих методов — только 4−5% людей отказываются от курения самостоятельно, никотинзаместительная терапия добавляет еще 6%, а фармакотерапия — до 15%. Очевидно, что для значительной части курильщиков необходим иной путь», — подчеркивает к. м. н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН им. Патриса Лумумбы Владимир Медведев.
По его словам, ключевой является психологическая поддержка, основанная на пошаговом подходе.
«Первый этап — формирование устойчивой мотивации, где конечной целью является полный отказ. Второй этап включает выбор средств достижения этой цели — от никотинзаместительной терапии до электронных систем нагревания табака, снижающих вред, — поясняет Владимир Медведев. — Самым важным становится третий этап — психологическая и психотерапевтическая помощь и обучение альтернативным стратегиям совладания со стрессом через дыхательные практики и методы саморегуляции, что позволяет заменить саму потребность в курении».
Большая опасность.
Наиболее разрушительные последствия курения проявляются в кардиохирургии.
«Ежегодно от 450 до 600 тыс. пациентов в России переносят острый коронарный синдром, и треть из них — курильщики. Вместе с никотином человек вдыхает угарный газ, который блокирует способность гемоглобина переносить кислород, буквально лишая ткани дыхания. Параллельно курение снижает уровень “хорошего холестерина”, что приводит к стремительному образованию атеросклеротических бляшек и, как следствие, к инфарктам, инсультам и гангрене», — сообщает, д.м.н, сердечно-сосудистый хирург, профессор кафедры хирургических болезней и сосудистой хирургии Российского Университета Медицины им. А. И. Евдокимова Расул Гаджимурадов.
Особую остроту проблеме придают пациенты, которые не бросают курить даже после перенесенных инфарктов и ампутаций.
«Мы провели анализ количества продуктов горения, и по сравнению с обычной сигаретой, 97%-ное снижение отмечается в системах нагревания табака, где процесс горения исключен. В моей практике есть примеры, когда курильщики с многолетним стажем переходили на такие системы, и это давало ощутимые результаты. В течение двух лет наблюдался отказ от вредной привычки, а пациенты избежали ампутации конечности и повысили свое качество жизни. Однако важно помнить, что снижение вреда — не альтернатива отказу от курения, а практический инструмент на пути к полному избавлению от этой привычки», — рассказывает Расул Гаджимурадов.
Онкология.
Принцип управления рисками находит свое отражение и в такой высокочувствительной сфере, как онкология.
«Полный отказ от курения способен сохранить больше лет жизни онкологическому пациенту, чем любая другая стратегия. Но, несмотря на очевидную причинно-следственную связь, ядро курильщиков продолжает существовать, таким людям крайне сложно отказаться от вредной привычки даже после постановки диагноза», — отмечает д. м. н., онколог, зам. руководителя клиники по амбулаторной помощи, зав. клинико-диагностическим отделением ФГБУ НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Борис Каспаров.
Именно здесь на первый план выходит концепция персонализированной реабилитации.
«Для того чтобы достучаться практически до каждого пациента, необходим индивидуальный подход к модификации рисков. В ходе наших исследований мы увидели, что для когорты пациентов с резиктабельным раком легкого, которые не могли отказаться от курения, переход на системы нагревания табака стал одним из ключевых факторов, повышающих эффективность реабилитации», — акцентирует Борис Каспаров.
В то же время этот инструмент не отменяет конечной цели — полного отказа от курения, хотя позволяет добиться значимых клинических результатов, увеличивая общую и безрецидивную выживаемость пациентов, подчеркнул врач.
Проблема табакокурения давно переросла рамки здравоохранения, приводя к колоссальным социально-экономическим потерям.
«Это уникальный в своем роде феномен — массовое и добровольное саморазрушение, аналогов которому в истории найти сложно. Только прямые затраты системы здравоохранения и потери от снижения продуктивности оцениваются в сотни миллиардов, а с учетом косвенных убытков — приближаются к триллиону рублей», — уверена кандидат биологических наук, директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Лариса Попович.
И хотя данные статистики о количестве курильщиков разнятся из-за методик, по словам Попович, на первый план выходят самые тревожные тенденции: женщины, особенно в активном репродуктивном возрасте, начинают чаще курить.
«Сохраняется риск стагнации позитивной динамики, достигнутой в России за годы действия антитабачного законодательства. В то же время моделирование, проведенное ВШЭ, показывает: переход на системы нагревания табака 50% курильщиков позволит сохранить десятки тысяч жизней и сэкономить около 1,5 трлн рублей», — говорит она.
Какие меры предпринять.
Именно поэтому эксперты настаивают на необходимости внедрения гибкого, риск-ориентированного регулирования.
«Необходимо стремиться к внедрению гибких мер регулирования, ориентированных на специфическую мотивацию различных групп населения. Для этого требуется применение целого комплекса инструментов — как медицинского, так и законодательного характера, а также создание условий для оказания целевой поддержки тем, кто хочет, но не может самостоятельно отказаться от курения»., — считает Попович.
Наряду с оказанием помощи хроническим курильщикам приоритетом должна стать выработка превентивных стратегий, ограждающих подростков и молодежь от вовлечения в потребление любой табачной и никотинсодержащей продукции, считает лидер Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина Петренко.
«День отказа от курения — важный пункт антитабачной повестки, и здесь требуется выработка полномасштабной национальной системы по борьбе с этой вредной привычкой», — считает она.
По словам Петренко, значимость внедрения комплексной государственной программы, содержащей «дорожную карту», сроки реализации и ответственных исполнителей невозможно переоценить.
«Особое внимание должно уделяться профилактической работе с детьми через создание социальной инфраструктуры, способной предложить альтернативы пагубной привычке. Ее ключевыми элементами должны стать широкое информирование общества о последствиях курения на доступном каждому языке, межведомственное взаимодействие и качественное регулирование производства табачных изделий», — резюмировала глава Всероссийского общественного движения «Матери России».