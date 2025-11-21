Психотерапевт Медведев: только 5% людей отказываются от курения самостоятельно

«Мы провели анализ количества продуктов горения, и по сравнению с обычной сигаретой, 97%-ное снижение отмечается в системах нагревания табака, где процесс горения исключен. В моей практике есть примеры, когда курильщики с многолетним стажем переходили на такие системы, и это давало ощутимые результаты. В течение двух лет наблюдался отказ от вредной привычки, а пациенты избежали ампутации конечности и повысили свое качество жизни. Однако важно помнить, что снижение вреда — не альтернатива отказу от курения, а практический инструмент на пути к полному избавлению от этой привычки», — рассказывает Расул Гаджимурадов.