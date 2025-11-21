В Краснодаре открыли новый детский сад на улице Героя Владислава Посадского

В одном из районов Краснодара на улице имени Героя Владислава Посадского открылся современный детский сад на 180 мест. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, здесь открыты восемь групп для детей от 3 до 7 лет и отдельная ясельная группа для самых маленьких. В детском саду работают педагоги-психологи и учителя-логопеды, использующие современное диагностическое оборудование для игровых и развивающих занятий.