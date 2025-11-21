В Краснодаре открыли новый детский сад на улице Героя Владислава Посадского

В одном из районов Краснодара на улице имени Героя Владислава Посадского открылся современный детский сад на 180 мест. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, здесь открыты восемь групп для детей от 3 до 7 лет и отдельная ясельная группа для самых маленьких. В детском саду работают педагоги-психологи и учителя-логопеды, использующие современное диагностическое оборудование для игровых и развивающих занятий.
«Запустили в работу еще один новый детский сад. Это важный шаг для городской системы образования и для жителей района. Теперь больше семей смогут устроить своих детей в современное и безопасное учреждение», — отметил Евгений Наумов.
Воспитанники смогут попробовать себя в создании мультфильмов, участвовать в театральных постановках, заниматься спортом и музыкой — для этого в саду оборудованы специализированные залы и мультимедийная техника. Также для интеллектуального и творческого развития детей открыты шахматный клуб, мини-музей «Мой край — моя звезда» и учебная зона по правилам дорожного движения.