Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре открыли новый детский сад на улице Героя Владислава Посадского

Новый детсад с мультстудией и мини-музеем открылся в Краснодаре.

Источник: t.me/emnaumov

В одном из районов Краснодара на улице имени Героя Владислава Посадского открылся современный детский сад на 180 мест. Как сообщил мэр города Евгений Наумов, здесь открыты восемь групп для детей от 3 до 7 лет и отдельная ясельная группа для самых маленьких. В детском саду работают педагоги-психологи и учителя-логопеды, использующие современное диагностическое оборудование для игровых и развивающих занятий.

«Запустили в работу еще один новый детский сад. Это важный шаг для городской системы образования и для жителей района. Теперь больше семей смогут устроить своих детей в современное и безопасное учреждение», — отметил Евгений Наумов.

Воспитанники смогут попробовать себя в создании мультфильмов, участвовать в театральных постановках, заниматься спортом и музыкой — для этого в саду оборудованы специализированные залы и мультимедийная техника. Также для интеллектуального и творческого развития детей открыты шахматный клуб, мини-музей «Мой край — моя звезда» и учебная зона по правилам дорожного движения.