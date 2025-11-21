ФНС сократила время проверок и число запросов документов, сообщил Егоров

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ФНС РФ сократила продолжительность проверок и число запросов дополнительных документов и пояснений у налогоплательщиков, сообщил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, сокращение продолжительности проверок и количества предоставляемых документов стало «самым важным», к чему стремилась служба, «чтобы повысить общую эффективность системы».
«К нам были вопросы, что мы, с одной стороны, сократив выездные проверки, с другой стороны, много истребуем дополнительных материалов, документов и пояснений у налогоплательщиков. Мы путем последовательной работы вышли на то, что мы сократили истребование практически на 40%… То есть это больше 2,5 миллиона документов мы больше не истребуем. Нам достаточно наших внутренних данных для того, чтобы строить свои прогнозы и создавать аналитику по тому, как работают налогоплательщики», — сказал глава ФНС.
«Немаловажно здесь еще отметить, что мы в этом году закончили автоматизацию взыскания сумм задолженности. Теперь это работает в автоматизированном режиме. И мы вышли на то, что у нас рост взыскания — 24%. Это достаточно существенно. Так как теперь там очень мало человеческого фактора присутствует», — сообщил Егоров.
Он отметил, что при этом в ФНС серьезно инвестировали в управление долгом и создавали инструменты для того, чтобы налогоплательщики могли получать отсрочки. «При условии, что мы видим, что есть обеспечение и мы видим, что в целом экономика предприятия имеет возможность для существования», — уточнил глава службы.
«Это привело к тому, что с одной стороны мы выдали рассрочек и возможности для отсрочки платежей на сумму более триллиона рублей, но при этом это сохранило более двух миллионов рабочих мест. И эти компании впоследствии уже заплатили налогов более двух триллионов», — добавил Егоров.
По его словам, ФНС балансирует и обеспечивает, с одной стороны, достаточно жесткое взыскание, с другой стороны, дает возможность в правовом легальном поле получить такие отсрочки.