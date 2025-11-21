ФНС сократила время проверок и число запросов документов, сообщил Егоров

«К нам были вопросы, что мы, с одной стороны, сократив выездные проверки, с другой стороны, много истребуем дополнительных материалов, документов и пояснений у налогоплательщиков. Мы путем последовательной работы вышли на то, что мы сократили истребование практически на 40%… То есть это больше 2,5 миллиона документов мы больше не истребуем. Нам достаточно наших внутренних данных для того, чтобы строить свои прогнозы и создавать аналитику по тому, как работают налогоплательщики», — сказал глава ФНС.