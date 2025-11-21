Ричмонд
Рассказываем, по каким адресам запланировано отключение света в Иркутске 22 ноября 2025

Часть домов останутся без электричества в двух районах Иркутска 22 ноября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 22 ноября 2025 необходимо для проведения неотложных работ. Электроэнергия пропадет на время в некоторых домах Октябрьского и Правобережных районов. Об этом сообщает Иркутская электросетевая компания.

Отключение света в Иркутске 22 ноября 2025.

В части зданий электричества не будет всего на 30 минут. К ним относятся в Октябрьском районе строения по улицам, например, Дальневосточная, Депутатская, Трудовая, бульвар Постышева и т.д., в Правобережном — Нижняя Набережная, Польских Повстанцев, Рабочая. В остальных запланированных к отключению домах света не ожидается 22 ноября на срок от 8 до 9 часов (см. таблицу).

— Возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании, — сообщают специалисты. — Приносим извинения за доставленные неудобства.

Отключение света в Иркутске 22 ноября 2025: Октябрьский район.

Отключение света в Иркутске 22 ноября 2025: адреса. Данные ИЭСК Отключение света в Иркутске 22 ноября 2025: адреса. Данные ИЭСК.

Отключение света в Иркутске 22 ноября 2025: Правобережный район.

Отключение света в Иркутске 22 ноября 2025: адреса. Данные ИЭСК.