Сибирский медуниверситет получил право производить медицинские изделия с ИИ

ТОМСК, 21 ноября. /ТАСС/. Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) получил аккредитацию Росздравнадзора как производитель медицинских изделий 3 класса опасности, что позволяет университету самостоятельно выводить на рынок программное обеспечение с искусственным интеллектом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«В рамках [программы] “Приоритет-2030” мы делаем нечто большее, чем просто создаем медицинские приборы — мы перезагружаем саму философию здравоохранения. Наша цель — превратить пациента из пассивного наблюдателя в главного героя его собственной истории здоровья, вооружив его данными и технологиями для проактивного управления своей жизнью», — приводит пресс-служба слова руководителя научно-технологического центра «Цифровая медицина и киберфизика» СибГМУ Ивана Толмачева.
Как уточнили в вузе, флагманский проект «Медицинские изделия нового поколения» направлен на формирование цифровой экосистемы «управляемого здоровья». В рамках проекта уже разработаны система поддержки врачебных решений в офтальмологии «Офтальмик+», геймифицированная платформа для дистанционной нейрореабилитации «Нейро-Kinesis» и портативный спирометр «Спиро-графика».
Новая модель здравоохранения предполагает переход к персонализированному подходу, где пациент становится активным участником процесса — владельцем и оператором своих медицинских данных, а врачи получают инструменты для анализа информации и профилактики заболеваний. Полученная аккредитация позволяет университету самостоятельно выводить на рынок сложные медицинские продукты с искусственным интеллектом.