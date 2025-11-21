Сибирский медуниверситет получил право производить медицинские изделия с ИИ

«В рамках [программы] “Приоритет-2030” мы делаем нечто большее, чем просто создаем медицинские приборы — мы перезагружаем саму философию здравоохранения. Наша цель — превратить пациента из пассивного наблюдателя в главного героя его собственной истории здоровья, вооружив его данными и технологиями для проактивного управления своей жизнью», — приводит пресс-служба слова руководителя научно-технологического центра «Цифровая медицина и киберфизика» СибГМУ Ивана Толмачева.