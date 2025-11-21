Более 20% россиян используют ИИ-сервисы хотя бы раз в месяц

По данным из презентации, которую представила Суанова, следует, что в возрастной категории 12−17 лет охват составил 52% в месяц и 16% в день, среди лиц 18−24 лет охват достигает 51% в месяц и 15% в день, только 9% россиян старше 65 лет используют искусственный интеллект раз в месяц, и 1% пользуется такими сервисами раз в день.