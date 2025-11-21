Раскрыт неожиданный фактор медленного заживления ран

Чтобы проверить, можно ли обойти эту генетическую особенность, исследователи создали крем с селективным агонистом MC1R. На мышах он показал впечатляющие результаты: ускорение заживления, снижение воспаления, улучшение формирования сосудов и даже уменьшение рубцевания. Однако препарат работает только у тех, у кого MC1R частично активен — при полностью отключенном гене он неэффективен.