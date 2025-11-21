Ричмонд
Речные рейсы из Нижнего Новгорода до Выксы хотят запустить в 2026 году

Компания «Водолет» планирует запустить речной рейс между Нижним Новгородом и Выксой в 2026 году.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по развитию дорожного хозяйства и транспорта, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

«До Выксы мы в следующем году дойдем», — заявил генеральный директор компании Никита Итальянцев.

Он добавил, что есть планы открыть маршрут до Рязани, но сделать это в следующем году, скорее всего, не позволит «ситуация на Оке».

Напомним, рейс в Выксу планировали запустить из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году. Однако из-за обмеления Оки от реализации проекта пришлось отказаться.

Ранее сообщалось, что навигация скоростных судов на подводных крыльях в Нижегородской области завершилась 20 октября.