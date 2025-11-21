Опасные сладости везут в Молдову: На таможне задержали 5 тысяч килограмм конфет, содержащих диоксид титана

Диоксид титана используется для того, чтобы сделать конфеты белее и привлекательнее, но признан опасным для здоровья, включая потенциально канцерогенное воздействие. Вещество запрещено в ЕС с 2022 года, а Молдова ввела такой же запрет в марте 2024 года.