Опасные сладости везут в Молдову: На таможне задержали 5 тысяч килограмм конфет, содержащих диоксид титана

Диоксид титана используется для того, чтобы сделать конфеты белее и привлекательнее, но признан опасным для здоровья.

Источник: Комсомольская правда

На таможне задержали 5 тысяч килограмм конфет с канцерогенными добавками.

Опасные сладости, содержащие диоксид титана (E171), пищевую добавку, запрещённую в Молдове, были обнаружены и задержаны на границе инспекторами Национального Агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA). Партия предназначалась для продажи в магазинах страны, но из-за опасного состава не попадёт на полки.

Диоксид титана используется для того, чтобы сделать конфеты белее и привлекательнее, но признан опасным для здоровья, включая потенциально канцерогенное воздействие. Вещество запрещено в ЕС с 2022 года, а Молдова ввела такой же запрет в марте 2024 года.

Конфеты будут уничтожены или возвращены производителю, а власти предупреждают потребителей быть внимательными к этикеткам продуктов и избегать сладостей, содержащих опасную добавку Е171.

