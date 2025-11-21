Ричмонд
Крестный ход состоялся в Самаре 21 ноября

В Самаре провели крестный ход в честь Собора Архистратига Михаила.

Источник: правительство Самарской области

В Самаре 21 ноября провели крестный ход в честь Собора Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Накануне праздника, 20 ноября, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий совершил Всенощное бдение в храме святых апостолов Петра и Павла Самары.

Глава Самарской митрополии возглавил Божественную литургию в храме святой Софии Премудрости Божией правительство Самарской области.

Утром 21 ноября глава Самарской митрополии возглавил Божественную литургию в храме святой Софии Премудрости Божией.

После службы верующие прошлись крестным ходом от храма до часовни святителя Алексия Московского правительство Самарской области.

После службы верующие прошлись крестным ходом от храма до часовни святителя Алексия Московского. Судя по опубликованным фото, мероприятие объединило сотни, а то и тысячи верующих. К нему в том числе присоединился губернатор Вячеслав Федорищев.

