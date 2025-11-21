«Есть нереализованный потенциал». Глава МВД Кубраков сказал, что милиция проконтролирует тунеядцев в Беларуси

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков поручил взять на особый контроль тунеядцев, сообщила пресс-служба МВД.
Так, Кубраков подчеркнул, что правоохранители особое внимание уделяют работе с лицами, которые состоят на учетах, и, в первую очередь, не заняты в экономике. Также он отметил, что милиционерам удается влиять на белорусов.
— Усилия органов внутренних дел в целом позволяют влиять на поведение граждан. Однако очевидно, что есть нереализованный потенциал, — обратил внимание глава МВД.
Кубраков рассказал, что те, кто не учатся и не работают, по-прежнему совершают свыше половины преступлений, в основном, — имущественных. Также глава МВД потребовал, чтобы милиция проконтролировала тунеядцев.
— Все лица, состоящие у нас на учетах, должны работать! — подчеркнул министр внутренних дел.
К слову, на днях МинЖКХ прокомментировало новые правила по коммуналке для тунеядцев в Беларуси.
И год назад президент Беларуси Александр Лукашенко требовал окончательно решить вопрос с тунеядцами: «Разобраться с этими вопиющими моментами».
Также Александр Лукашенко потребовал действий от важной отрасли: «Давайте без амбиций и понтов начинать работать!».