Ходят по квартирам и собирают данные: к казахстанцам обратились с предупреждением

В пресс-службе Министерства просвещения 21 ноября 2025 года прокомментировали информацию о якобы их сотрудниках, ходящих с опросами по квартирам казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в соцсетях. Пользователи рассказывают о людях, которые представляются сотрудниками Минпросвещения и посещают дома с целью сбора персональных данных.

«Министерство просвещения официально заявляет, что сотрудники ведомства не осуществляют обходы жилых домов и квартир и не проводят сбор персональных данных при личных визитах. Лица, которые под видом представителей министерства требуют предоставить документы, информацию или доступ в жилье, не имеют отношения к ведомству и могут являться мошенниками», — заявили в ведомстве.

В министерстве просят людей проявлять бдительность и в подобных случаях незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

А в Генпрокуратуре казахстанцев предупредили, что они могут удаленно лишиться своих iPhone.