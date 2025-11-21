Ходят по квартирам и собирают данные: к казахстанцам обратились с предупреждением

«Министерство просвещения официально заявляет, что сотрудники ведомства не осуществляют обходы жилых домов и квартир и не проводят сбор персональных данных при личных визитах. Лица, которые под видом представителей министерства требуют предоставить документы, информацию или доступ в жилье, не имеют отношения к ведомству и могут являться мошенниками», — заявили в ведомстве.