В Янино-1 проверили качество воздуха после жалоб жителей на химический запах

Качество атмосферного воздуха в поселке Янино-1 контролируется стационарным мониторинговым пунктом Госэконадзора и мобильным лабораторным комплексом Экомилиции, который незамедлительно отправляется на место по сигналам жителей для забора образцов воздуха, пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу правительства Ленобласти.
Анализ проведенных замеров эколого-химическим патрулем не выявил признаков присутствия химически обусловленных запахов, уточнили в ведомстве.
При этом государственный Госэконадзор проводит подготовительную работу по проведению внеплановых инспекций потенциальных источников неприятных ароматов — промышленных объектов, находящихся поблизости от населённого пункта.
