21 ноября в Беларуси умер внучатый племянник командарма Лизюкова Иван Афанасьев. Он скончался во время операции на сердце. Об этом сообщил его отец.
Потомок Александра Лизюкова — легендарного командарма, погибшего в боях за Воронеж, Иван Афанасьев написал книгу «Судьба командарма Лизюкова: версии, мифы и правда» и активно боролся с искажениями и подтасовками истории Великой Отечественной. Он был членом Союза писателей Беларуси, профессором, завкафедрой русской и мировой литературы Гомельского госуниверситета. Иван Николаевич сделал очень много не благо развития культурно-гуманитарного сотрудничества России и Беларуси.
В эти дни он собирался в Воронеж на Международный фестиваль документального кино «Единение», как член жюри от Беларуси, но отложил поездку из-за плановой операции.