Потомок Александра Лизюкова — легендарного командарма, погибшего в боях за Воронеж, Иван Афанасьев написал книгу «Судьба командарма Лизюкова: версии, мифы и правда» и активно боролся с искажениями и подтасовками истории Великой Отечественной. Он был членом Союза писателей Беларуси, профессором, завкафедрой русской и мировой литературы Гомельского госуниверситета. Иван Николаевич сделал очень много не благо развития культурно-гуманитарного сотрудничества России и Беларуси.