Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер потомок генерала Лизюкова, погибшего в боях за Воронеж

Иван Афанасьев скончался в Беларуси во время операции на сердце.

Источник: Комсомольская правда

21 ноября в Беларуси умер внучатый племянник командарма Лизюкова Иван Афанасьев. Он скончался во время операции на сердце. Об этом сообщил его отец.

Потомок Александра Лизюкова — легендарного командарма, погибшего в боях за Воронеж, Иван Афанасьев написал книгу «Судьба командарма Лизюкова: версии, мифы и правда» и активно боролся с искажениями и подтасовками истории Великой Отечественной. Он был членом Союза писателей Беларуси, профессором, завкафедрой русской и мировой литературы Гомельского госуниверситета. Иван Николаевич сделал очень много не благо развития культурно-гуманитарного сотрудничества России и Беларуси.

В эти дни он собирался в Воронеж на Международный фестиваль документального кино «Единение», как член жюри от Беларуси, но отложил поездку из-за плановой операции.