В Перми прошел отбор на чемпионат «Эффективность и конкурентоспособность»

Участники продемонстрировали, насколько они знают бережливые технологии и умеют их применять.

Четвертый отборочный тур молодежного чемпионата «Эффективность и конкурентоспособность» состоялся в Перми по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве промышленности и торговли Прикамья.

Участниками состязаний стали корпоративные команды из компаний «ОДК-СТАР», «Суксунский оптико-механический завод», «Метафракс Кемикалс» и «Соликамскбумпром». Они должны были пройти пять этапов. Во время первого задания участникам нужно было создать и презентовать команду и всех ее членов, название, девиз. На втором этапе сборные должны были ответить на вопросы о бережливых технологиях, на третьем — разработать и показать эффективную модель обучения новичков и работу наставников в этом процессе.

Затем капитаны команд объясняли участникам термины бережливого производства. Пятый этап «Мост эффективности» был призван выявить, насколько хорошо участники могут наладить эффективную модель позаказного производства. В работе при этом они должны были использовать все возможные инструменты бережливого производства.

По итогам четвертого отборочного тура первое место заняли представители компании «Метафракс Кемикалс», второе было присуждено сотрудникам «Суксунского оптико-механического завода». Таким образом они вышли в финал чемпионата. Напомним, что он состоится 4 декабря во время Пермского инженерно-промышленного форума.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.