В Перми прошел отбор на чемпионат «Эффективность и конкурентоспособность»

Участниками состязаний стали корпоративные команды из компаний «ОДК-СТАР», «Суксунский оптико-механический завод», «Метафракс Кемикалс» и «Соликамскбумпром». Они должны были пройти пять этапов. Во время первого задания участникам нужно было создать и презентовать команду и всех ее членов, название, девиз. На втором этапе сборные должны были ответить на вопросы о бережливых технологиях, на третьем — разработать и показать эффективную модель обучения новичков и работу наставников в этом процессе.